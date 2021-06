Joao Mario vuole restare a Lisbona ma il suo futuro, discusso a Milano, non vede ancora la fumata bianca sperata. Come riportato da “Sportitalia”, l’Inter e lo Sporting CP al momento non si sono venute incontro sulle cifre dell’acquisto a titolo definitivo

DISTANZA SULLE CIFRE – Nonostante la presenza dell’agente Federico Pastorello (vedi dichiarazioni) in sede, l’Inter non ha ancora sbloccato l’affare Joao Mario in uscita. La società nerazzurra attendeva la proposta di rilancio dello Sporting Clube de Portugal, che invece non è arrivata. A differenza di quanto filtrato con fiducia dal Portogallo (vedi articolo), la prima offerta lusitana è ed è rimasta di 5 milioni di euro. Cifra giudicata insufficiente dall’Inter, che per meno di 7.5-8 milioni non può cedere il centrocampista portoghese. Altrimenti farebbe minusvalenza. Uno scenario da evitare, soprattutto ora. Evidentemente, lo Sporting CP conosce la situazione di difficoltà finanziaria dell’Inter e per questo gioca al ribasso. Resta la forbice di 2.5-3 milioni tra la domanda e l’offerta. L’operazione tra Inter e Sporting CP per Joao Mario si chiuderà entro fine mese?