Joao Mario è destinato a lasciare l’Inter, che non ha ancora trovato l’acquirente giusto. In Francia – precisamente sul portale Le10Sport – si parla del tentativo in arrivo da parte del Nizza, che ha studiato il dossier del centrocampista portoghese

TENTATIVO DALLA FRANCIA – Il Nizza non ha ancora definito l’arrivo del nuovo allenatore, ma lavora già per rinforzare la rosa. L’interesse del club francese per Joao Mario è confermato ed è già in fase avanzata. Il Nizza ha preso tutte le informazioni utili sul centrocampista portoghese ed è pronto a sferrare l’offensiva decisiva. Sia l’ingaggio percepito da Joao Mario a Milano sia la cifra richiesta dall’Inter è nota (come nota anche al Besiktas, ndr – vedi articolo). L’obiettivo del Nizza è quello di anticipare ogni tipo di concorrenza, a partire dal Villarreal, che non ha ancora avanzato un’offerta ufficiale. Proprio per questo i francesi possono inserirsi per arrivare a Joao Mario, specie in caso di fallimento definitivo dell’operazione tra Inter e Sporting Clube de Portugal, dove il classe ’93 vorrebbe tornare.

Fonte: Le10Sport – Alexis Bernard