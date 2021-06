Sono giorni febbricitanti per Joao Mario, che potrebbe trasferirsi definitivamente dall’Inter allo Sporting CP. Come riporta O Jogo, dopo i passi indietro registrati nelle scorse ore, il presidente e il direttore sportivo del club biancoverde dovrebbero incontrare, nuovamente, il procuratore Federico Pastorello, per provare ad accelerare la trattativa

CESSIONE JOAO MARIO − La trattativa tra l’Inter e lo Sporting CP per Joao Mario è ancora in piedi. Come riporta il giornale portoghese O Jogo, nei prossimi giorni il presidente e il direttore sportivo del club Frederico Varandas e Hugo Viana avranno un nuovo incontro con il procuratore del giocatore Federico Pastorello. L’entourage del centrocampista, inoltre, ha parlato la scorsa settimana sotto la sede dell’Inter della trattativa in corso (vedi articolo). I nerazzurri puntano ad incassare circa 7,5 milioni dalla cessione del giocatore, per rientrare almeno in parte dai 40 milioni spesi nel 2016. Lo Sporting CP spera di chiudere la trattativa entro fine giugno.

Fonte: O Jogo − Frederico Bartolo