Joao Mario non tornerà all’Inter, ma la Lokomotiv chiede sconto – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” fa il punto della situazione di Joao Mario. Il portoghese non tornerà all’Inter, ma la Lokomotiv vuole ridiscutere il prezzo.

NESSUN RIENTRO – Chi alla luce delle sue ultime esternazioni («L’Inter mi ha pagato 40 milioni e poi mi ha trattato in maniera spregevole»), in estate non tornerà a Milano nemmeno da turista è Joao Mario. Questo pure nel caso in cui non venisse riscattato dalla Lokomotiv. Yuri Semin, allenatore dei moscoviti, in tal senso è stato chiaro: «Joao Mario è un giocatore di alto livello e giocatori di questo calibro devono essere trattenuti a tutti i costi. Ne abbiamo parlato con i dirigenti, il dubbio è legato alle capacità finanziarie del club. Se ci saranno le possibilità economiche, allora tratteremo con l’Inter. Se tutte le parti riescono a trovare un accordo, il rapporto continuerà».

MARGINI – I nodi sono tutti economici perché la Lokomotiv vuole ridiscutere l’accordo preso con l’Inter sulla base di un riscatto a 18 milioni. Però c’è margine per trattare, considerato che il giocatore è a bilancio per 13,6.