Joao Mario, lo Sporting CP non si tira fuori ma gioca d’attesa: le ultime

Nonostante l’inserimento del Villarreal nella trattativa per Joao Mario (vedi articolo), lo Sporting CP non si tira fuori definitivamente dalla corsa al giocatore. Anche se, al momento, è tutto in stand-by.

PAZIENZA – Non vuole farsi prendere dalla fretta lo Sporting CP, che continua a essere interessata a riscattare Joao Mario dopo il prestito dell’ultima stagione. I portoghesi sono consapevoli della volontà del giocatore di continuare a Lisbona, anche se al momento la trattativa con l’Inter è totalmente bloccata. Secondo quanto riporta il giornale portoghese O Jogo, lo Sporting non considera “morte” le negoziazioni, anzi, al contrario. La volontà è sempre quella di chiudere per il giocatore, ma senza fare pazzie. Resta da capire chi uscirà vincitore da questa partita a scacchi.