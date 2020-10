Joao Mario lascia l’Inter: ritorno allo Sporting CP. Dettagli e formula

Joao Mario Lokomotiv Mosca

Joao Mario è in procinto di lasciare l’Inter. Nelle ultime ore, per il centrocampista portoghese, lo Sporting CP era tornato alla carica (qui i dettagli). Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, il due club avrebbero raggiunto l’accordo per il trasferimento. I dettagli

CESSIONE – Joao Mario è in procinto di lasciare l’Inter. Il centrocampista portoghese, ai margini del progetto nerazzurro, sta per lasciare Milano. Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, infatti, il centrocampista portoghese andrà allo Sporting CP. La formula è quella del prestito. Per Joao Mario si tratta di un ritorno alla squadra con cui si consacrò come uno dei centrocampisti più interessanti del panorama europeo.