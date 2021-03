Joao Mario, per l’Inter percorso cessione resta lungo. Lo Sporting apprezza

Joao Mario, in giornata, è stato accostato allo Sporting CP a titolo definitivo, dato che è in prestito dall’Inter al club di Lisbona (vedi articolo). Secondo quanto detto durante “Sportitalia Mercato” le cose, in realtà, non stanno proprio così.

NON FATTA – La cessione di Joao Mario deve ancora concretizzarsi. In giornata si è parlato di discussioni fra Inter e Sporting CP, con una valutazione di dieci milioni di euro per il centrocampista portoghese. Secondo Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, non è così: per ora nessun contatto fra le due squadre. Arrivato in nerazzurro nell’estate 2016 proprio da Lisbona, per la cifra (a posteriori esagerata) di quaranta milioni più cinque di bonus, non si è mai affermato. In questa stagione, però, il ritorno in Portogallo l’ha rivitalizzato: ventisei presenze (venti in Liga NOS) e due gol, con il campionato dominato. I biancoverdi lo apprezzano, il ritorno a titolo definitivo (anziché in prestito come ora) è una possibilità. Ma, al momento, Inter e Sporting CP non hanno ancora affrontato il ritorno di Joao Mario.