Joao Mario, Inter cerca soluzione giusta. Il punto su Esposito e Nainggolan

L’Inter sta cercato di risolvere la questione uscite non solo per quanto riguarda Achraf Hakimi, ma anche Joao Mario, Esposito e Nainggolan.

JOAO MARIO – Fabrizio Romano, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato delle possibili cessioni in casa Inter. Il club nerazzurro non starebbe lavorando solo alla cessione di Achraf Hakimi (vedi articolo), ma anche a quella di Joao Mario. Ci sarebbe bisogno di risolvere la situazione con lo Sporting CP. Da vedere se si faranno avanti altre squadre per il centrocampista portoghese. Per il momento si sarebbero mossi alcuni club. Si sta cercando di trovare la soluzione giusta. Il giocatore dovrebbe partire.

NAINGGOLAN – Per quanto riguarda Radja Nainggolan, anche per lui andrà risolta la questione con il Cagliari.

ESPOSITO – Si cerca la soluzione poi anche per Sebastiano Esposito, attaccante che ha vestito la maglia del Venezia ottenendo la promozione in Serie A. L’Inter starebbe cercando una squadra che gli possa permettere di avere continuità in campo. In Serie A ci starebbe pensando il Sassuolo. In Serie B invece il Parma.

Fonte: Sky Sport 24 – Fabrizio Romano