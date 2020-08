Joao Mario in uscita dall’Inter, Pastorello ci lavora: 2 mete possibili – SI

Joao Mario non vestirà più la maglia dell’Inter. La decisione è stata presa e comunicata ma manca ancora l’acquirente. Come riportato da “Sportitalia”, il nuovo agente Pastorello ragiona su due ipotesi di mercato lontane dall’Italia

DOPPIA PISTA ESTERA – L’Inter lavora in uscita, c’è più di un esubero da piazzare sul mercato. Il centrocampista portoghese Joao Mario, passato sotto la procura di Federico Pastorello (vedi articolo), è in attesa di trovare il suo prossimo club. Nei prossimi giorni proprio l’agente Pastorello gli cercherà una squadra all’altezza delle sue aspettative dopo l’anno di prestito alla Lokomotiv Mosca. L’Inter, infatti, ha fatto sapere a entrambi che non conterà sul classe ’93 portoghese nemmeno nella prossima stagione. Si ragiona sulla cessione a titolo definitivo, come già raccontato giorni fa (vedi articolo). Francia e Spagna sono due possibili destinazioni per il futuro di Joao Mario. Dalla Ligue 1 e dalla Liga sono già arrivati alcuni interessamenti per il cartellino del centrocampista, che a breve saprà dove trasferirsi. Lontano dall’Inter e dall’Italia, a quanto pare.