Joao Mario ha un accordo con lo Sporting: le richieste dell’Inter

Joao Mario potrebbe presto non essere più un giocatore dell’Inter. Il centrocampista portoghese, reduce dall’ultima stagione disputata in prestito allo Sporting Lisbona, dovrebbe restare nel club della capitale portoghese. Secondo il quotidiano sportivo portoghese “A Bola” il giocatore avrebbe raggiunto un accordo con lo Sporting in cui avrebbe accettato di ridursi l’ingaggio. Resta da trovare l’accordo con l’Inter che vorrebbe monetizzare al massimo dalla cessione del giocatore. Un primo sondaggio dello Sporting avrebbe ricevuto come risposta dall’Inter una richiesta di 10 milioni di euro. L’agente del giocatore Federico Pastorello si sarebbe preso l’incarico di mediare con la società nerazzurra per poter trovare un accordo che potrebbe chiudersi per 8 milioni di euro.