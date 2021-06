Joao Mario e Nainggolan, cessioni in stallo. Inter vuole ragionare – Sky

Joao Mario e Radja Nainggolan sono due nomi in uscita dall’Inter, dopo gli ultimi prestiti allo Sporting CP e al Cagliari. Secondo Alessandro Sugoni di “Sky Sport”, tuttavia, i nerazzurri potrebbero cambiare le loro scelte per il centrocampo anche dopo quanto successo a Christian Eriksen.

RIFLESSIONI – Non sembrano essere più sicure al 100% le due cessioni definitive di Joao Mario (allo Sporting CP) e Radja Nainggolan (al Cagliari). Secondo quanto riporta Alessandro Sugoni di “Sky Sport”, infatti, in casa Inter si sta riflettendo sulle mosse da fare a centrocampo. Una riflessione necessaria dopo quanto successo a Christian Eriksen. Proprio per questo la società nerazzurra sta lavorando per la cessione di un big (Achraf Hakimi, vedi articolo) per poter guadagnare tempo e ragionare con più calma sulle restanti trattative in uscita e in entrata.