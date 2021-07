Joao Mario crea sinergia Inter-Benfica: due possibili esuberi a Lisbona – SI

Joao Mario non è più un calciatore dell’Inter. Dopo l’ufficialità, in casa nerazzurra si continua a lavorare con il Benfica. Come riportato da “Sportitalia”, il club portoghese dopo il colpo a parametro zero ricevuto in regalo potrà valutare altri arrivi sull’asse Milano-Lisbona

SINERGIA ESUBERANTE – Il ritorno di Joao Mario a Lisbona porterà alla firma di un nuovo contratto – stavolta con il Benfica – dopo la rescissione con l’Inter (vedi comunicato). Il centrocampista portoghese si unirà al club biancorosso di Lisbona a parametro zero ma bisogna continuare a tenere sotto controllo gli affari tra Inter e Benfica. La sinergia creata potrebbe portare altri esuberi nerazzurri in Portogallo. Due dei nomi possibili per una futura operazione di mercato sono quelli degli esterni Valentino Lazaro a destra e Dalbert a sinistra. Entrambi sono in uscita dall’Inter, ma non attraverso la rescissione come Joao Mario.