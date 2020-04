Joao Mario-Betis, ingaggio troppo alto. Inter aspetta: Lokomotiv in pole

Condividi questo articolo

Joao Mario è accostato da diverse sessioni di mercato al Betis Siviglia, ma il futuro del centrocampista non dovrebbe essere in Spagna. Il portoghese, infatti, resta in uscita dall’Inter, in cui non ha inciso, ma il Lokomotiv Mosca dovrebbe essere in pole. Di seguito le ultime novità da Estadio Deportivo

FUTURO DA STABILIRE – L’Inter è alle prese con il termine di diversi prestiti importanti da qui al 30 giugno (qui i dettagli). Tra questi anche Joao Mario, attualmente a titolo temporaneo a Mosca. Il portoghese è accostato puntualmente ad ogni sessione di mercato al Betis, ma dalla Spagna chiariscono: il suo ingaggio supererebbero quello di Fekir e risulta eccessivo per il club. Inoltre, la Lokomotiv Mosca potrebbe trattenere il centrocampista a fine anno, riscattandolo dall’Inter.