Joao Mario al Benfica? Trattativa ancora non chiusa, l’Inter spera – SI

Joao Mario è uno dei principali esuberi dell’Inter. Il centrocampista è rientrato dal prestito allo Sporting CP, che ha tirato troppo sul prezzo facendo saltare la trattativa. Ora c’è il Benfica, ma secondo Sportitalia l’operazione non è in chiusura, per il momento.

SE NE VA? – Joao Mario è fra i giocatori di rientro dai prestiti e, a oggi, fa parte della prima squadra dell’Inter (vedi articolo). Come noto, però, è in uscita e la speranza della società è di trovare una sistemazione a titolo definitivo. In giornata si è sparsa la voce del Benfica pronto a prenderlo (vedi articolo). Sportitalia conferma la trattativa, segnalando però come non sia ancora chiusa. Il club di Lisbona, in questi giorni, ha superato i rivali cittadini dello Sporting CP che hanno provato a rivalersi citando una clausola. In questi giorni sono previste novità su Joao Mario, che resta comunque fra le uscite dell’Inter.