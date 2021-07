Joao Mario, il Benfica non cambia idea: Inter informata. Le cifre

Il Benfica non avrebbe cambiato idea su Joao Mario, centrocampista portoghese di proprietà dell’Inter: la situazione relativa all’affare.

INTERESSE – Secondo quanto riportato da A Bola, il Benfica ha informato l’Inter di essere ancora interessato a Joao Mario dopo l’arresto del presidente del club portoghese, Luis Filipe Vieira. L’intenzione delle Aquile è di chiudere quanto prima per il centrocampista, come è anche stato spiegato alla società nerazzurra.

DECISIONE – Quest’ultima deve prendere una decisione definitiva sul trasferimento del giocatore ai lusitani per 7,5 milioni di euro. I nerazzurri hanno informato lo Sporting CP dell’offerta delle Aquile, come previsto dal contratto per la cessione del calciatore dai Leoes all’Inter. Il Benfica ha anche parlato con Joao Mario per rassicurarlo.

Fonte: ABola.pt