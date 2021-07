Joao Mario, no al Benfica: si lavora ad ‘altre soluzioni’. Tre club su di lui

Si continua a parlare del futuro di Joao Mario, centrocampista di proprietà dell’Inter: il punto sull’ipotesi Benfica (e non solo).

BENFICA – Record ha parlato del futuro di Joao Mario. Anche il Benfica dell’ex allenatore del centrocampista, Jorge Jesus, ai tempi in cui si trovava sulla panchina dello Sporting CP, nella stagione 2015/16. Le Aquile starebbero studiando come superare l’indennità da 30 milioni di euro di cui avrebbero diritto i Leoes in caso di arrivo del giocatore portoghese in un altro club lusitano.

“ALTRE SOLUZIONI” – Tuttavia una fonte vicina al calciatore, contattata sempre da Record, ha spiegato che il centrocampista non prende in considerazione l’opzione Benfica. Inoltre, per ordine del giocatore, stanno lavorando ad “altre soluzioni“. Si tratta di squadre non portoghesi. Record ricorda il prezzo fissato dall’Inter (7,5 milioni di euro) e l’interesse dello Spartak Mosca e del Villarreal, che si sono mostrati pronti a versare le cifre richieste dal club nerazzurro. Sul centrocampista c’è anche il Nizza.

Fonte: Record.pt