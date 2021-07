Joao Mario-Benfica in chiusura. Radu (per ora) resta, e l’Inter blocca Sepe

Joao Mario, in chiusura l’operazione con il Benfica. Come riportato da “TuttoSport” questa mattina, Ionut Radu per ora resta, l’Inter ha bloccato comunque Luigi Sepe dal Parma.

IN CHIUSURA – Joao Mario pronto a salutare l’Inter, secondo il quotidiano di Torino in chiusura l’operazione con il Benfica che pagherà ai nerazzurri 7,5 milioni.

PORTA – Con la conferma di Samir Handanovic e l’arrivo di Alex Cordaz nel ruolo di terzo portiere, Ionut Radu al momento dovrebbe restare per fare il secondo. Il portiere rumeno piaceva al Real Sociedad (alla ricerca di un secondo portiere) ma ha scelto Mathew Ryan. L’Inter comunque ha bloccato Luigi Sepe, in uscita dal Parma.

Fonte: TuttoSport – S.P.