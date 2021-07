Joao Mario-Benfica entro fine settimana? L’intenzione del centrocampista

Questa potrebbe essere la settimana giusta per vedere definito il futuro del centrocampista dell’Inter, Joao Mario, nel mirino del Benfica.

INTENZIONE – Secondo quanto riportato da Record, Joao Mario non vede l’ora di iniziare a lavorare. Il centrocampista portoghese è desideroso di definire il suo futuro in maniera rapida e tornare ad allenarsi in un club. In questo senso è il Benfica il club più vicino al giocatore dell’Inter e intende chiudere l’affare entro la fine di questa settimana.

Fonte: Record.pt