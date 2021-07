Joao Mario-Benfica, si chiude: accordo con l’Inter, attesa formalizzazione

Joao Mario sarebbe diretto verso il Benfica: il club portoghese avrebbe raggiunto un accordo con l’Inter per il centrocampista.

AFFARE – Secondo quanto riportato da A Bola, il Benfica si aspetta che l’Inter comunichi rapidamente allo Sporting CP l’offerta da 7.5 milioni di euro per Joao Mario. Le Aquile hanno raggiunto un accordo con il club nerazzurro per il centrocampista portoghese. L’intesa potrebbe essere formalizzata nelle prossime 48 ore, a patto che la società meneghina abbia lo stesso accordo del Benfica in merito al contratto con i Leoes. Stando a tre pareri legali, due portoghesi e uno italiano, non ci sarebbe spazio per il pagamento di 30 milioni di euro a titolo di risarcimento allo Sporting CP per il passaggio del centrocampista ad un club portoghese.

Fonte: ABola.pt – Nuno Paralvas