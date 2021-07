Joao Mario, Benfica cerca di superare un ostacolo da 30 milioni

Il Benfica starebbe cercando di aggiudicarsi il centrocampista portoghese Joao Mario dall’Inter provando a superare un ostacolo.

PARERI LEGALI – Secondo quanto riportato da A Bola, nelle ultime ore il Benfica ha preparato una proposta per acquistare Joao Mario dall’Inter. Il club portoghese si è tutelato con pareri legali, due portoghesi e un italiano, per sostenere, con la società nerazzurra, che lo Sporting CP non avrà diritto a un risarcimento da 30 milioni di euro (vedi articolo).

TEMPI – Ciò sarebbe possibile nel caso in cui sia rispettata la clausola 2.6 del contratto tra il centrocampista e i nerazzurri. I lusitano credono che il processo possa concludersi in tempi rapidi e che il giocatore possa arrivare anche la prossima settimana alla corte del tecnico Jorge Jesus.

Fonte: ABola.pt – Nuno Paralvas