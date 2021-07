Joao Mario-Benfica, accordo fra le parti! Un ultimo ostacolo per l’Inter – Sky

Joao Mario al Benfica prosegue e in maniera positiva. Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, fa sapere che c’è l’accordo fra il centrocampista e il club portoghese, con l’Inter che ovviamente vuole venderlo. Resta solo un ultimo ostacolo.

ULTIMO PASSO – Joao Mario è diventato un obiettivo primario del Benfica e la trattativa con l’Inter è in fase avanzata. Come raccontato nel corso del pomeriggio (vedi articolo) i due club si sono incontrati a Milano, nella sede del club nerazzurro. Questo dopo un vertice a pranzo tra Federico Pastorello, che ha il mandato per venderlo, e Rui Costa, dirigente della società di Lisbona. Fabrizio Romano, via Twitter, fa sapere che c’è l’accordo fra Joao Mario e il Benfica per un contratto fino al 2026, quindi si parla di trasferimento a titolo definitivo. Ora gli avvocati sono al lavoro per capire se la clausola con lo Sporting CP (vedi articolo) può comunque permettere l’operazione. Ma nel frattempo la trattativa va avanti e la speranza, soprattutto dell’Inter, è che Joao Mario firmi col Benfica in tempi brevi.