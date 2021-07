Joao Mario, sì al Benfica e accordo con l’Inter: le cifre dell’intesa

Joao Mario si avvicinerebbe sempre più al Benfica: ci sarebbero sia il sì del centrocampista al club portoghese che l’accordo con l’Inter.

ACCORDO – Secondo quanto riportato da Record, non ci sono le firme sull’accordo per Joao Mario al Benfica ma è come se ci fossero. Il centrocampista ha detto sì al club portoghese. Il giocatore si legherà alle Aquile per le prossime 5 stagioni. La società lusitana ha raggiunto un accordo con l’Inter sulla base di 7,5 milioni di euro. Intesa trovata anche tra calciatore e squadra iberica.

Fonte: Record.pt