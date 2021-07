Joao Mario, il Benfica accontenta l’Inter: no ostacolo clausola

Joao Mario si avvicinerebbe al Benfica che offrirebbe all’Inter la cifra che voleva per il cartellino del centrocampista portoghese.

OFFERTA – Secondo quanto riportato da Record, il Benfica avrebbe messo sul tavolo dell’Inter i 7.5 milioni di euro richiesti dal club nerazzurro. Inoltre si sarebbe raggiunto un principio d’accordo con il centrocampista portoghese per un contratto da 2 milioni di euro per 5 stagioni. La clausola non sarebbe un impedimento.

Fonte: Record.pt