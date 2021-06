Joao Mario, no nuovo assalto dello Sporting CP in casa Inter? La decisione

Lo Sporting CP avrebbe preso una decisione per Joao Mario, centrocampista portoghese in prestito ai Leoes ma di proprietà dell’Inter.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Record, lo Sporting CP non avrebbe in programma un nuovo affondo in casa Inter per Joao Mario. Il centrocampista portoghese si trova in prestito proprio ai Leoes. Questi ultimi non avrebbero intenzione di migliorare la propria offerta, già bocciata dal club nerazzurro. Il futuro del giocatore lusitano potrebbe essere dunque lontano dalla squadra di Lisbona.

Fonte: Record.pt