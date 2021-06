Joao Mario allo Sporting CP, siamo ai dettagli! L’Inter accetta l’offerta

Joao Mario è sempre più vicino alla permanenza allo Sporting CP, secondo la testata portoghese O Jogo. L’Inter sta per chiudere la cessione definitiva.

ULTIMI DETTAGLI – Tra Inter e Sporting CP è questione di dettagli per chiudere il trasferimento di Joao Mario. Il portoghese rimarrà in patria, nel club in cui è cresciuto e con cui ha vinto l’ultimo campionato. Secondo quanto riporta O Jogo, i nerazzurri accettano 7 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo del centrocampista. Rimangono da decidere solo le modalità di pagamento, prima di procedere con l’ufficialità.

Fonte: ojogo.pt – Rui Miguel Gomes