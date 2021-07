Joao Mario al Benfica, salta tutto? Arrestato il presidente del club

Notizie preoccupanti quelle che arrivano dal Portogallo. Come precisa infatti il quotidiano O Jogo, il presidente del Benfica Luis Filipe Vieira sarebbe stato arrestato nel merito di un indagine per fatti che risalgono al 2014. Il tutto, però, potrebbe compromettere la trattativa tra il club portoghese e l’Inter per Joao Mario.

ARRESTO – Arrestato in forma preventiva il presidente del Benfica Luis Filipe Vieira. Una notizia che potrebbe mettere a rischio l’ormai quasi conclusa trattativa tra l’Inter e il club di Lisbona per la cessione di Joao Mario. Secondo quanto conferma il giornale portoghese O Jogo, il numero uno del Benfica è uno degli indagati riguardo a operazioni e finanziamenti superiori a 100 milioni di euro che potrebbero aver causato ingenti danni allo stato e ad alcune società. Si tratta di fatti avvenuti nel 2014 e che possono rientrare nella pratica – tra gli altri – dei crimini di truffa, falso, frode fiscale e riciclaggio. I detenuti, tra cui Vieira, saranno presenti nel primo interrogatorio giudiziario che dovrebbe svolgersi domani.