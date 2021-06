Joao Mario, accordo tra Inter e Sporting CP imminente! I dettagli

Lo riporta il periodico portoghese Record, in apertura. L’Inter e lo Sporting Lisbona avrebbero ormai definito l’accordo per la permanenza di Joao Mario, a titolo definitivo, in Portogallo

DESTINO SCRITTO – Se n’è parlato tanto nei giorni scorsi, e tra poco potrebbe diventare ufficiale: l’Inter e lo Sporting Lisbona avrebbero quasi trovato l’accordo definitivo per il cartellino di Joao Mario. Il “quasi” implica che i nerazzurri stanno ancora cercando di giocare a rialzo, per ottenere il massimo prima di liberarsi del classe ’93. In ogni caso, la cifra di vendita non dovrebbe superare gli otto milioni di euro (QUI avevamo fatto un riassunto).

CONCORRENZA – L’indiscrezione è apparsa in apertura sul quotidiano portoghese Record, che sottolinea come altri club esteri (Spartak Mosca e Besiktas) avrebbero provato ad inserirsi nelle ultime settimane, ma senza successo. Joao Mario è pronto a lasciare l’Inter: stavolta definitivamente.

Fonte: Record.pt