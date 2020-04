Joao Cancelo, l’Inter valuta l’idea del clamoroso ritorno: la situazione – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che l’Inter tra le varie opzioni sulla fascia destra pensa anche al ritorno di Cancelo. Il portoghese al City non ha del tutto convinto.

RITORNO POSSIBILE – L’Inter cerca esterni per migliorare la qualità sulle fasce. E un rinforzo potrebbe essere un ritorno. Joao Cancelo infatti potrebbe tornare in orbita nerazzurra. Come i tifosi ben ricordano il portoghese è stato protagonista a Milano con Spalletti nel primo semestre del 2018, quando a destra fu la chiave di una difesa a tre e mezzo che cambiò tatticamente la squadra. Sei mesi molto promettenti, che si rivelarono però un fuoco di paglia. L’Inter infatti non riuscì a riscattarlo dal Valencia per limiti di bilancio e la Juventus tentò l’affare soffiandolo di fatto ai rivali sfruttando la maggiore disponibilità economica. Anche la storia coi bianconeri però è durata poco. Scarso feeling con Allegri e dopo una sola stagione via verso il Manchester City, in uno scambio milionario. Anche Guardiola però gli preferisce altri effettivi, sulla destra la concorrenza è forte.

OPZIONE A DESTRA – L’Inter insomma fiuta un potenziale affare. A destra l’innesto di Cancelo permetterebbe di avere un’alternativa di grande qualità a Candreva, ancora futuribile essendo un classe 1994. Andrebbe trovata la formula: l’operazione partirebbe di sicuro in prestito sia perché il giocatore deve rilanciarsi sia per il grande valore a bilancio. Ma i nerazzurri considerano l’idea. E al City piace sempre Skriniar.