Joao Cancelo bis? Per l’Inter capitolo chiuso! Margini neanche minimi – AP

Condividi questo articolo

Joao Cancelo è stato dato molto vicino all’Inter dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport” (vedi articolo). Il giornalista Alfredo Pedullà, però, va in controtendenza rispetto alla notizia. Sul proprio sito, l’esperto di mercato frena gli entusiasmi

ALT! – “Sgombriamo il campo da qualsiasi equivoco, prima che le non notizie possano diventare reali. Oggi non ci sono grandi margini, neanche minimi, per il ritorno di Joao Cancelo all’Inter. Definirla un’operazione fatta è addirittura una forzatura bella e buona, semplicemente perché il club nerazzurro non ha mosso alcun passo. Al massimo lo specialista portoghese può essere stato proposto da qualche intermediario, ma l’Inter non ha intenzione di approfondire. Che Cancelo abbia vissuto una stagione fin qui molto deludente con il Manchester City è un fatto acclarato, che non sia incedibile anche. Ma evidentemente troverà una soluzione. Noi possiamo solo aggiungere che l’Inter non c’è e che a maggior ragione non ha fondamento un giro che porterebbe Cancelo in nerazzurro e Semedo all’Inter per poi essere girato al Manchester City proprio in un’operazione che coinvolgerebbe il portoghese. Se proprio Semedo entrasse in un discorso con il Barcellona, l’intento sarebbe quello di tenerlo e non di scambiarlo. E poi Cancelo qualche anno fa aveva deciso di andare alla Juve proprio dopo l’esperienza in nerazzurro, quindi per l’Inter è un capitolo chiuso”.

Fonte: alfredopedullà.com