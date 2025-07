Jashari verso il Milan e il Bruges bussa alla porta dell’Inter per l’erede

Triangolo Bruges, Milan e Inter per quanto riguarda il centrocampo. Jashari verso i rossoneri e il club belga presto avanzerà i contatti con la società nerazzurra per andare a prendere l’erede.

TRIANGOLO – Il Milan sta per chiudere a centrocampo il colpo Jashari del Bruges, affare che si dovrebbe chiudere con un’operazione superiore ai 30 milioni di euro. Il Bruges si è messo subito al lavoro alla ricerca del sostituto e come riferisce il collega belga Sacha Tavolieri, i belgi hanno individuato in Aleksandar Stankovic il degno erede del centrocampista svizzero. Secondo il collega, Stankovic sarebbe disposto a trasferirsi in Belgio e non dovrebbero esserci ostacoli dal punto di vista delle condizioni personali. Ma poi presto, verranno avviati i colloqui tra i due club.

Stankovic e l’interesse del Bruges, da capire la formula con l’Inter

STAGIONE – Stankovic ha vissuto l’ultima stagione in prestito al Lucerna, giocando una grandissima annata. Nella stagione 2024-25, il figlio d’arte ha messo a referto una quarantina di presenze, condite da tre gol e due assist. All’Inter sarebbe chiuso e quindi il serbo vorrebbe andare in giro altrove per giocare di più. Da capire ovviamente, in caso di trattative, la formula ideale per Inter e Bruges. O cessione a titolo definitivo per monetizzare oppure prestito in maniera tale da averne ancora il controllo.