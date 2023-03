Jacobelli: «Retegui-Inter, il papà conferma! Marotta ha una carta»

Xavier Jacobelli si esprime su Retegui, che questa sera farà il suo esordio in Nazionale. Attualmente al Tigre, ma di proprietà del Boca Juniors. C’è l’Inter e Marotta ci prova

IN SCENA − Questa sera ci sarà Italia-Inghilterra. Fari puntati su Mateo Retegui, il ragazzo italo-argentino convocato da Mancini in attacco e già corteggiato sul mercato. Ne parla Jacobelli a Sportitalia.com: «Retegui? Vari club sempre più interessati. Inter in primis. L’ha rivelato lo stesso papà del calciatore. Il Tigre intende riscattare il cartellino del bomber dal Boca Juniors, pagandolo 2,1 milioni di euro. Nell’eventuale trattativa con gli argentini, Marotta potrebbe giocare la carta Facundo Colidio, 23 anni, attaccante in prestito al Tigre proprio dall’Inter, già nazionale Under 20, nel 2017 pagato 7 milioni di euro dal Boca. Attualmente, la quotazione di Retegui oscilla attorno ai 10 milioni di euro: è destinata a lievitare qualora Mateo riuscisse a sfruttare la ribalta che l’Italia gli offre, a cominciare dalla sfida con l’Inghilterra, nuova rivincita della notte di Wembley. Ne sarà teatro lo stadio Diego Armando Maradona, un nome che a un argentino dice tutto. Anche a un argentino con passaporto italiano».