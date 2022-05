Jacobelli: «Inter avanti su Dybala, proposta fatta! Piano Lautaro Martinez»

Xavier Jacobelli, editorialista di Tuttosport, è stato raggiunto in collegamento da Tmw radio parlando degli sviluppi di mercato in casa Inter. Suggestiona la coppia Dybala-Lautaro Martinez

PROGETTI NERAZZURRI − Jacobelli spiega i movimenti di mercato in casa Inter: «La proposta dell’Inter per Dybala è di 4 anni a 7 milioni di euro a stagione bonus esclusi. La prima società in ordine di probabilità senza dimenticare Roma, Arsenal e Atletico Madrid ma al momento l’Inter è avanti. Perisic? Distanza di due milioni tra domanda e offerta e la Juventus è pronta ad approfittarne. Il progetto dell’Inter è confermare Lautaro Martinez che ha avuto un rendimento fantastico quest’anno. Confermalo e affiancargli Dybala con partente Sanchez. Francamente una coppia Dybala-Toro suscita grande suggestione».