Jacobelli: «Dybala, il motivo della rottura con la Juventus. Inter sorniona»

Dybala da ieri è, anche ufficialmente, un giocatore disponibile a parametro zero per la prossima stagione, dopo la rottura con la Juventus (vedi articolo). In collegamento per Tiki Taka su Italia 1, il direttore di Tuttosport Jacobelli mette l’Inter in corsa ma non solo.

LA SPIEGAZIONE – Xavier Jacobelli va al punto: «Al centro del progetto della Juventus non c’è più Paulo Dybala, ma Dusan Vlahovic. È questo il fattore che ha determinato questo epilogo, che ha portato alla rottura. Dybala non era più considerato dalla Juventus l’uomo a cui affidare la squadra nell’anno uno del dopo Cristiano Ronaldo e negli anni a venire. Questo è il motivo principale della rottura, l’Inter è sorniona alla finestra ma non bisogna sottovalutare i rapporti di Dybala con Diego Pablo Simeone e l’Atlético Madrid, oltre al Tottenham dove ci sono Antonio Conte e Fabio Paratici».