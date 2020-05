Izzo sempre nel mirino dell’Inter: al Torino piace Gagliardini ma non solo – TS

Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, l’Inter tiene nel mirino Armando Izzo, perfetto per la difesa a tre di Antonio Conte. Il Torino potrebbe “sacrificarlo” per arrivare ad un suo obiettivo.

OBIETTIVO IZZO – L’Inter secondo il quotidiano di Torino segue ormai da tempo Armando Izzo, che conosce benissimo la difesa a tre e sarebbe perfetto per completare lo scacchiere di Antonio Conte. Al Torino invece piacciono due centrocampisti nerazzurri: Roberto Gagliardini e Matìas Vecino. Beppe Marotta potrebbe decidere di sacrificare almeno uno dei due per arrivare al difensore napoletano. In settimana Davide Vagnati, dirigente del Torino, incontrerà la dirigenza dell’Inter.

Fonte: Tuttosport.