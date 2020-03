Izzo-Inter, strada tracciata per finire in nerazzurro! Il...

Izzo-Inter, strada tracciata per finire in nerazzurro! Il retroscena – TS

Armando Izzo, difensore del Torino, resta sempre in orbita Inter che è pronta a partire di nuovo all’assalto per il difensore granata

IZZO-INTER – Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, l’Inter avrebbe già tentato mesi fa di portare Armando Izzo a Milano. Un’ipotesi naufragata in quanto Antonio Conte avrebbe detto no allo scambio con Roberto Gagliardini. Ma l’interesse per il centrale del Torino non sarebbe tramontata e così la pista per lui rimarrebbe ancora ben calda e questa estate potrebbe essere la volta giusta.