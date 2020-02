Izzo in crisi, niente Italia? Insulti e critiche, ma Inter al varco: piace a Conte

Izzo non sta riuscendo ad esprimersi al meglio nel Torino. La crisi granata ha colpito anche il difensore centrale che, invece, era stato uno dei protagonisti dell’ultima stagione. L’Inter di Conte, però, continua a monitorare il suo profilo, in vista dell’estate: di seguito le ultime novità, riportate da “Calciomercato.com”

DALLA CRISI AL MERCATO – Non è certamente un bel periodo per il Torino e per Armando Izzo. Il centrale è stato uno dei peggiore anche nella sconfitta contro la Sampdoria e il suo addio è probabile a fine stagione. Le brutte prestazioni hanno attratto insulti e critiche sui social, tanto da costringerlo a bloccare i commenti e cancellare gli ultimi post. L’Italia sembra allontanarsi, sia per le prestazioni in discesa sia per la grande concorrenza. Nonostante ciò, però, l’Inter continua ad apprezzarlo. Izzo piace a Conte che lo ritiene adatto a giocare nella sua difesa a tre. Occhio, quindi, all’opzione nerazzurra per la prossima sessione di mercato.