Izzo ai margini del Torino: l’Inter ci pensa. Piace ad Inzaghi – TS

Armando Izzo, difensore del Torino, è ai margini del progetto granata e, secondo il Tuttosport, potrebbe lasciare la squadra allenata da Juric. L’Inter è spettatrice interessata

INTERESSE – Armando Izzo in questa stagione, complice anche qualche acciacco di troppo, ha trovato poco spazio nel Torino. Il difensore è indietro nelle gerarchie, scavalcato da Djidji e Zima. Lo scarso minutaggio non esclude quindi possibili scenari di mercato. Secondo il Tuttosport, oggi in edicola, fra le squadre interessate al difensore granata c’è l’Inter di Inzaghi: i nerazzurri avevano seguito Izzo anche durante la gestione Conte e restano vigili, monitorando la situazione, anche alla luce dei buoni rapporti instaurati con Raiola, agente del calciatore.

Fonte: Tuttosport