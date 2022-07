Italiano: «Milenkovic spero resti alla Fiorentina per due motivi principali»

Vincenzo Italiano in conferenza stampa all’ultimo giorno di ritiro a Moena ha parlato anche del futuro di Nikola Milenkovic.

GRANDE PROFESSIONISTA – Vincenzo Italiano non è sicuro della permanenza del difensore serbo: «Mi auguro che Niko sia un calciatore ancora della Fiorentina perché entrare entrare in maniera prepotente e netta e riuscire a cambiare il pensiero calcistico non era semplice quindi vuol dire grande disponibilità in quello che chiede l’allenatore e grande professionalità. Se c’è uno che fa al 100% quello che chiedo questo è Milenkovic perché ha cambiato totalmente il suo pensiero e approccio alle partite. Ci vorrà tempo, stiamo parlando di un giocatore di livello altissimo».