Italiano: «Milenkovic giocatore straordinario, big lo vogliono? È della Fiorentina!»

Vincenzo Italiano in conferenza stampa ha parlato ancora del futuro di Nikola Milenkovic che piace alle big del campionato, in particolare all’Inter.

RISPOSTA AL MERCATO – Italiano ribadisce l’importanza di Nikola Milenkovic nonostante l’interesse delle big in Serie A: «È un giocatore della Fiorentina, tanti giocatori della nostra rosa sono stati apprezzati anche da grandi club. Si sta allenando con grande applicazione e serietà, non so quello che accadrà però lui è un nostro giocatore. Continueremo a trattarlo da grande giocatore qual è, lo si è visto anche nelle amichevoli. L’anno scorso ha fatto un campionato straordinario e in grande crescita, in un ruolo e meccanismi diversi rispetto quello che era abituato».