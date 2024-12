Ismajli nuova idea per la difesa dell’Inter? Una possibilità low cost

Ardian Ismajli è il perno della difesa dell’Empoli. Il suo contratto scade il 30 giugno 2025, e il difensore albanese interessa a molte squadre tra cui l’Inter! Di seguito la notizia riportata da Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale.

MERCATO INTER – Ardian Ismajli, classe 1996, sta disputando un inizio di stagione davvero interessante. Il difensore albanese ha il con tratto in scadenza il 30 giugno 2024. Il Direttore sportivo dell’Empoli, Roberto Gemmi, ha parlato di Ismajli in questi termini, ai microfoni di Sky Sport: ” Come tutti i mercati, quando iniziano ci sono varie possibilità. Come sempre ci confronteremo con il mister per capire le dinamiche e prendere la nostre decisioni. Il giocatore è un grande professionista, ci stiamo parlando”.

IL GIOCATORE – Fulcro della difesa dell’Empoli, è lui che fa ripartire l’azione. E’ abile nel leggere e fermare sul nascere le incursioni degli avversari. La sua esperienza e duttilità sono caratteristiche utili al buon rendimento della difesa di Roberto D’Aversa. A rafforzare questo discorso ci può aiutare la classifica dei gol subiti per squadra. In questa speciale classifica l’Empoli è quinta a quota 15 reti subite insieme all’Inter! Sempre sul fronte difensivo l’Empoli è la prima in assoluto per salvataggi a partita.

Ardian Ismajli potrebbe rivelarsi un interessante acquisto low cost a gennaio

DIFESA – L’anno scorso l’Inter ha subito in tutto il campionato solo 22 reti. Nella stagione corrente, la squadra allenata da Simone Inzaghi, ha già subito 15 reti. Molti dei gol sono stati presi per amnesie difensive nei minuti finali, nella metà degli incontri giocati. Un altro fattore sul quale riflettere è la tenuta atletica di Francesco Acerbi. Pedina fondamentale nella stagione delle 2 stelle interiste, quest’anno la sua stagione stenta a decollare per via dei frequenti infortuni. Tra ottobre e dicembre il giocatore italiano ha collezionato 2 infortuni, di cui l’ultimo sembra essere più serio del previsto. Per queste ragioni Ardian Ismajli potrebbe risultare un acquisto interessante già a gennaio.