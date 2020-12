Isco via dal Real Madrid, Inter alla finestra ma lui avrebbe una preferenza

Isco, centrocampista offensivo del Real Madrid, avrebbe chiesto la cessione a partire già dal mercato invernale. Come vi abbiamo raccontato ieri, il calciatore spagnolo potrebbe essere un opzione per l’Inter (vedi QUI), ma secondo quanto riportato da AS l’ex Malaga avrebbe una priorità.

UNA PREFERENZA – Isco, secondo quanto riportato da AS, avrebbe preso la decisione di lasciare definitivamente il Real Madrid a partite già da questa stagione. Diversi club sarebbe sulle sue tracce: in Italia oltre l’Inter – che attende novità sul fronte Eriksen) – ci sarebbe anche la Juventus. In Premier League anche Arsenal ed Everton. Il calciatore però vorrebbe ripartire proprio dalla Spagna, in particolare dal tecnico che lo ha lanciato ai tempi dei Malaga, cioè Lopetegui, attuale tecnico del Siviglia. Questa la priorità del calciatore, che con la maglia del Real Madrid in questa stagione ha raccolto appena tre presenze. Lo stesso ZinédineZidane però, preferirebbe cedere il calciatore solo al termine della stagione e non a gennaio, poiché sa che gli infortuni potrebbero aumentare nel corso della stagione. La società dal canto suo fissa il presso del calciatore: tra i 15 e i 20 milioni.