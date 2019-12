Ipotesi di scambio Politano-Llorente? Conte: “Non so niente” – GdS

Prima del fischio iniziale di Inter-Genoa ha iniziato a circolare una voce di mercato riguardante uno scambio tra Inter e Napoli. I protagonisti sarebbero gli attaccanti Matteo Politano e Fernando Llorente. Lo spagnolo incontra il gradimento di Conte, che tuttavia prende le distanze da questa notizia, secondo quando riportato dalla “Gazzetta dello Sport”.

VICE LUKAKU – Fernando Llorente rappresenterebbe quel vice-Lukaku che l’Inter ha tanto a lungo cercato in estate. Il suo trasferimento al Napoli in estate è sembrato il più classico delle grandi occasioni perse, essendo anche a parametro zero. Antonio Conte ha espresso da subito il suo gradimento per l’attaccante spagnolo, già allenato nell’ultima stagione del tecnico alla Juventus. Gradimento che sembra tornare in voga in queste settimane di avvicinamento al mercato: raffreddatasi la pista che portava a Olivier Giroud, l’Inter ha rimesso gli occhi sul 34enne del Napoli. L’ipotesi più quotata è quello di uno scambio alla pari con Matteo Politano, che mal si sposa con i dettami tecnico-tattici di Conte: anche ieri, gli è stato preferito Sebastiano Esposito dal primo minuto. Conte ha tuttavia smentito eventuali polemiche, additando come tecnica la scelta di escludere Politano. L’allenatore ha poi affermato di non essere a conoscenza di questa ipotesi di scambio.