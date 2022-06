Inzaghi, summit con Marotta: ricevute rassicurazioni. Ora firma sul rinnovo – CdS

Inzaghi ha festeggiato la vittoria della Primavera dell’Inter e partecipato al brindisi della società direttamente in sede. Quella di ieri sera è stata l’occasione per incontrare Marotta e il resto della dirigenza per un summit di mercato, una cena per continuare a programmare la prossima stagione. Si parte del rinnovo di contratto del tecnico.

NUOVO SUMMIT – Simone Inzaghi ieri ha incontrato la società per definire gli ultimi accordi legati al rinnovo di contratto, ma non solo. Innanzitutto è stata l’occasione per fare un brindisi alla Primavera Campione d’Italia, e subito dopo per incontrare a cena la dirigenza per aggiornarsi riguardo le prossime mosse di mercato. Il tecnico nerazzurro ha ricevuto rassicurazioni riguardo questa stagione: la squadra resterà comunque competitiva, anche con la probabile cessione di un big. Tornando sul discorso contratto: Inzaghi prolungherà il suo contratto con l’Inter fino al 2024, con un ingaggio che passa da 4 a 5,5 milioni a stagione e opzione per il rinnovo: l’attestato di stima più concreto per il suo lavoro passa proprio da questo nuovo contratto. Adesso si attende solo l’ufficialità.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

