Inzaghi il secondo rinnovo in casa Inter. Dopo un altro – CdS

Simone Inzaghi dovrebbe diventare in ordine temporale il secondo rinnovo forte in casa Inter dopo quello di Nicolò Barella. Nei giorni successivi ce ne sarà un altro per il Corriere dello Sport.

ORDINE – Simone Inzaghi e l’Inter stanno trattando il rinnovo di contratto. La scorsa settimana all’incontro con la dirigenza c’era anche l’allenatore, stavolta invece solo l’agente Tullio Tinti con il suo collaboratore Paolo Castellini. L’unico nodo riguarda la durata del nuovo accordo: l’Inter vorrebbe prolungare per un solo anno, quindi fino al 2026, con opzione per un altro, invece il mister vorrebbe veder riconosciuto il suo status con un rinnovo fino al 2027 direttamente. A breve comunque si chiuderà.

Inzaghi ed un altro per l’Inter

RINNOVI – Inzaghi guadagnerà 6.5 milioni di euro e sarà in ordine il secondo rinnovo importante per i nerazzurri. Pochi giorni fa è stato annunciato Nicolò Barella, che ha prolungato fino al 2029 confermando il suo legame indissolubile con il club. Questi due però non saranno gli unici, perché a breve arriverà la firma di Lautaro Martinez. L’argentino si unirà all’Inter per altri 5 anni quando tornerà dagli Stati Uniti, dove è impegnato con la sua Argentina in Copa America. Percepirà 9 milioni di euro a stagione e sarà sempre più leader della squadra.

fonte: Giorgio Coluccia – Corriere dello Sport