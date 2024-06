Inzaghi e il rinnovo, ore decisive in sede Inter! Volontà con Tinti – Sky

Come segnalato più volte, oggi è atteso l’incontro fra l’agente di Inzaghi e la dirigenza dell’Inter per mettere le basi del rinnovo di contratto. Al momento non è ancora avvenuto, ma si attende l’arrivo di Tinti in sede. Ne parla Paventi, in collegamento per Sky Sport 24.

FIRMA IN ARRIVO – Simone Inzaghi a oggi inizierebbe la prossima stagione in scadenza di contratto, ma è improbabile che questo scenario si concretizzi. L’accordo in vigore fino al 30 giugno 2025 sarà prolungato di uno o due anni, dando maggiori garanzie al progetto tecnico. Un nuovo segnale di continuità da parte del fondo Oaktree, dopo la nomina di Giuseppe Marotta come nuovo presidente dell’Inter. Per questo, nella giornata di oggi è atteso un incontro in sede fra l’agente di Inzaghi e la dirigenza del club, in modo da porre le basi per il rinnovo. Un vertice, peraltro, dove il futuro dell’allenatore non sarà l’unico tema, perché si può parlare anche di qualche sviluppo sul mercato.

Inzaghi rinnova con l’Inter: attesa per l’arrivo in sede dell’agente Tinti

IL PUNTO – Le parole di Andrea Paventi, collegato da sotto la sede dell’Inter per Sky Sport 24: «Per Inzaghi oggi dovrebbe esserci in sede un primo incontro importante. Quello fra il suo agente che lo rappresenta, Tullio Tinti, e la società. Per iniziare a mettere nero su bianco sul rinnovo fino al 2027 e dare ancora più forza a un allenatore che ha fatto benissimo in questi anni. Consolidando il tutto con la vittoria dello scudetto. Si va avanti su questo progetto con Inzaghi, c’è sintonia fra le parti e c’è da trovare un accordo. È fra le priorità di questo periodo, magari per l’annuncio si aspetterà più avanti ma quello che conta è dare garanzie mettendo le basi. Vedremo se nelle prossime ore qui si vedrà Tinti».