Inzaghi al rinnovo con l’Inter, pur con volontà diversa di Marotta – TS

Inzaghi rinnoverà a breve il suo contratto con l’Inter, come anticipato di recente dal suo agente Tinti che ha anche curato l’arrivo di Audero. Questo nonostante Marotta in realtà volesse qualcosa di differente, come rivela il quotidiano Tuttosport.

LA SCELTA – L’Inter premia Simone Inzaghi con il rinnovo di contratto. Nonostante diverse difficoltà, molte non certo attribuibili all’allenatore, alla fine si eviterà di iniziare la stagione a livello ufficiale in scadenza. Questo, secondo Tuttosport, in contrasto con quanto pensava Giuseppe Marotta. L’AD Sport, vista l’esperienza di un anno fa con le tante (troppe) sconfitte iniziali, avrebbe voluto aspettare l’autunno per valutare l’operato. Alla fine però la volontà di mediare ha prevalso, con Inzaghi che avrà il prolungamento.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino