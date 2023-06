Inzaghi, rinnovo in attesa: per l’Inter un’altra priorità – SI

In scadenza al 30 giugno 2024, il contratto di Simone Inzaghi non è ancora oggetto di rinnovo in casa Inter. Come ribadito da Sportitalia, al momento la priorità in casa nerazzurra è altrove.

QUESTIONE DI PRIORITÀ – Resta in ghiaccio il rinnovo di contratto per Simone Inzaghi, in scadenza a fine giugno 2024. Sebbene sia una questione da discutere in casa Inter, al momento si aspetta per concentrarsi su altre priorità. O meglio, su una priorità in particolare. Quella che porta a Romelu Lukaku, per il quale i nerazzurri cercano la giusta quadra per riportarlo a Milano dal Chelsea,