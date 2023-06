Inzaghi, per il rinnovo con l’Inter non c’è fretta: la dirigenza valuta l’avvio – CdS

Non c’è fretta per il rinnovo di Simone Inzaghi con l’Inter. Mentre il tecnico chiede di più dal mercato, il club vuole conferme soprattutto in avvio di stagione: secondo il Corriere dello Sport, il discorso rinnovo è rinviato.

NESSUNA FRETTA – L’idea della dirigenza dell’Inter e quella di mister Simone Inzaghi è sicuramente quella di proseguire insieme l’avventura. Anche se il rinnovo non arriverà subito questa estate, ma a settembre, o magari anche a ottobre. Da entrambe le parti, le incomprensioni di inizio stagione sono ancora fresche per essere dimenticate, poi il grande ribaltone con la finale a Istanbul che ha letteralmente cambiato tutto. Prima di sedersi attorno a un tavolo per discutere di rinnovo, dirigenza e allenatore cercano alcune conferme. Lato Inzaghi, il mercato sarà decisivo e molto dipenderà anche dalla conferma o meno di Romelu Lukaku. Il tecnico nerazzurro chiede una squadra competitiva, soprattutto perché la richiesta della dirigenza è chiara: tornare a vincere lo scudetto, mantenendo alta la competitività anche in Europa. Inoltre, un elemento tenuto in grande considerazione dalla dirigenza è legata all’avvio stagionale. Lo scorso anno Inzaghi fece fatica, accumulando sconfitte negli scontri diretti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno