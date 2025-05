Inzaghi rinnova con l’Inter! Nessuna partenza verso l’Arabia Saudita

Simone Inzaghi rinnoverà presto con l’Inter e rimarrà perciò l’allenatore nerazzurro. Niente addio e niente partenza verso l’Arabia Saudita, lo scrive Carlo Festa su X.

OFFERTE – Simone Inzaghi negli ultimi giorni ha attirato offerte importanti per il suo futuro dopo l’Inter. L’allenatore ha il contratto in scadenza nel 2026 in quanto la società impone questa linea con i suoi rinnovi annuali. Ciò ha portato ai passi in avanti di un club dell’Arabia Saudita, vale a dire l’Al-Hilal. Si è parlato di 20 milioni di euro all’anno, di cifre faraoniche e completamente irraggiungibili dalla proprietà nerazzurra Oaktree. La realtà sarà però un’altra e a confermarlo è stato Carlo Festa su X.

Inzaghi-Inter, la storia continua! Niente Arabia Saudita nel suo futuro

PERMANENZA – Inzaghi rinnoverà con l’Inter. Si passerà al 2027 o al 2028, rompendo il diktat di Oaktree. L’allenatore arriverà a percepire una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro, aumentando notevolmente il suo attuale ingaggio di 6.5. Questa notizia rassicura l’ambiente in un giorno in cui è fondamentale avere la testa solo sulla partita dell’anno. Alle ore 21 a Istanbul l’Inter giocherà la finale di Champions League contro il Psg e ha la possibilità di portare per la quarta volta la coppa europea a Milano.