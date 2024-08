Inzaghi, richiesta all’Inter in attacco: identikit ben preciso – TS

Oltre al difensore sinistro, per l’Inter sul mercato resta anche la necessità di rinforzare ulteriormente il reparto offensivo. Simone Inzaghi, secondo Tuttosport, ha ben chiaro l’identikit della quinta punta che vorrebbe.

QUINTA PUNTA – Simone Inzaghi vorrebbe un quinto attaccante su cui poter fare affidamento, in vista della prossima, lunghissima, stagione, che si concluderà soltanto in estate inoltrata al termine del Mondiale per Club FIFA. Per questo il tecnico avrebbe richiesto agli uomini mercato dell’Inter un quinto elemento nel reparto offensivo, che possa prendere – di fatto – il posto del partente Joaquin Correa (che, anche non fosse ceduto, vedrebbe con ogni probabilità rescisso il suo contratto) ed essere a disposizione in caso di infortuni. Un’ipotesi non così remota, come dimostrano i problemi fisici in preparazione occorsi a Mehdi Taremi prima e Marko Arnautovic poi.

Inzaghi, richiesta all’Inter in attacco. Identikit ben preciso

PROFILO – Simone Inzaghi avrebbe inoltre una richiesta ben specifica all’Inter per il quinto attaccante. Il tecnico, infatti, gradirebbe avere un giocatore che sia in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica davanti. Ma soprattutto che si ain grado di giocare sulla trequarti. L’idea del tecnico nerazzurro è infatti quella, all’occorrenza, di poter passare anche dal 3-5-2 al 3-4-1-2, sulla falsariga di quanto giá visto in qualche partita – come per esempio la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli – con l’impiego di Alexis Sanchez proprio in quel ruolo. Insomma, caratteristiche ben precise che permetterebbero a Simone Inzaghi di avere nuovi assi nella manica.

Fonte: Tuttosport, Stefano Pasquino